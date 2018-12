Guillermo Madero sobre expulsión de Maxi Mazzaro de España: "Los que tengan antecedentes no entran" El director de Seguridad de Espectáculos Deportivos, Guillermo Madero, está en Madrid junto a una comitiva enviada por el ministerio de Seguridad para trabajar de manera conjunta con la policía local en brindar seguridad para el clásico River y Boca. En cuanto a la expulsión del barra Maxi Mazzaro, noticia conocida en las últimas horas, dijo: "le recomendamos a los que tengan antecedentes que no vengan, porque serán deportados o no podrán entrar al Estadio según el caso".





Sobre el empadronamiento de barras en un registro, dijo: "estamos trabajando desde hace meses. Es un empadronamiento general del fútbol. Es el punta pie que da la ministra Patricia Bullrich para tener un control de todo lo que pasa en el fútbol y tener más seguridad".





AUDIO DE LA ENTREVISTA





Guillermo Madero - Director Nacional de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos 06-12.mp3



En diálogo con Luis Novaresio por Radio La Red, dijo Guillermo Madero: "la Policía Nacional española tomó la decisión sobre la base de información que tenía sobre esta persona. Todos los que tienen antecedentes de delitos graves la policía española toma este tipo de decisiones. La verdad es que estamos trabajando mucho para que pasen este tipo de cosas. Desde el día uno que se decidió el partido acá firmamos un convenio con la policía de acá para que los violentos no vengan aquí"."Acá en Madrid están todos muy expectantes. Uno recibe llamados de todo el mundo por este partido. Acá la Ciudad está muy expectante y ansiosa y la seguridad está ocupada para que no haya tipo de problemas", sostuvo.En caso de que llegue el "Rafa" Di Zeo, y sobre si puede ir al estadio o andar en la Ciudad, dijo: "son decisiones que debe tomar la policía de acá. Nosotros aconsejamos a las personas con antecedentes que no viajen porque las personas que tengan antecedentes de hechos de violencia van a ser o deportadas, o no van a poder entrar al Estadio".Acerca del ambiente entre hinchas de River y Boca, dijo: "es bueno. Acá todos hablan del River y Boca, pero el clima es bueno"