Luna López y su primera experiencia en Estados Unidos

La sanrafaelina Luna López estudia en Longwood University, ubicada en la ciudad de Farmville, estado de Virginia.

De vacaciones en su tierra natal compartió las sensaciones que le dejó su primer año en suelo norteamericano.

"Fue bastante lindo, acomodándome a los horarios y al idioma", comentó.

¿Qué cosas te sorprendieron?

"Sobre todo el respeto en todo ya sea jugando como en lo cotidiano. Además la organización y la infraestructura que es increíble".

Casi inevitablemente la adaptación a la nueva vida le costó.

"Me costó más que nada por el idioma porque al principio me daba vergüenza hablar y equivocarme. Pero en ese caso la gente siempre está predispuesta para ayudar".

El estudio, muy bien

En lo que respecta a lo académico, Luna cursó el primer año de Administración de Empresas con un saldo altamente positivo.

"Me fue bien (risas), te digo que me sorprendí porque me fue mejor de lo que yo esperaba. Aprobé todo".

López recordó sus primeros días de clases en la universidad estadounidense.

"Los primeros días fueron terribles porque era como que tanto inglés me superaba pero lógicamente te acostumbras y se vuelve natural pero al principio era agotador".

En el hockey, saldo positivo

En lo deportivo Luna protagonizó una muy buena temporada dentro del equipo de la Longwood University.

"Quedamos terceras en la conferencia estableciendo un récord en cuanto a estadísticas. Pero en los play off perdimos en cuartos de final. En lo personal el balance fue re bueno".

¿En qué aspectos sentís que mejoraste?

"En la técnica individual, siento que en el uno contra uno he mejorado. Acá se juega en sintético de agua por lo tanto tuve que adaptarme lo más rápido posible".

Como llegó a mitad del año académico Luna pudo completar más sesiones de entrenamientos y eso le permitió ganarse un lugar dentro del equipo titular.

Llegó y ganó la Súper final

"Fue una casualidad. Iba a llegar a San Rafael para jugar la final del Clausura pero como cambiaron la fecha no pude. Estaba de vacaciones en Buenos Aires y de pronto me llamaron avisando que quedaba otro partido", comentó Luna que tuvo menos de una semana para aclimatarse al sintético de arena y dio la vuelta olímpica con San Jorge jugando a un gran nivel.

Objetivos 2019

Al respecto destacó: "Mejorar técnicamente y físicamente; y superar las cosas que logré este semestre".

Luego de esa exitosa primera experiencia en el país del norte de América la sanrafaelina cumple con un plan de entrenamiento que le realizó el preparador físico del equipo. Debe realizar tareas físicas (trote) como así también de musculación.

Además, obviamente, disfruta de la familia y los amigos.

La historia de una sanrafaelina que se está formando como persona y como jugadora de hockey. Con mucho talento y un futuro que invita a soñar.