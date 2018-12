Macri develó la verdadera razón por la que la final no se juega en River

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, consideró que los escupitajos a las autoridades de FIFA, Gianni Infantino, y AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, fueron más "influyentes" que la agresión al micro de Boca, al analizar la decisión de Conmebol de mudar la final de la Copa Libertadores a Madrid, el próximo domingo.



"A mí me parece mucho peor que unos violentos que tiran piedras a un colectivo, los que escupen a otra persona que tienen al lado, me parece inaceptable. Es mucho peor lo que pasó con las autoridades del fútbol en el hall de la cancha que lo que pasó en la calle, porque eso denota una degradación. Influyó mucho más en los que tomaron la decisión de castigarnos en no dejarnos tener la final que falta en la cancha de River", explicó en una conferencia de prensa en Casa Rosada.



Y agregó: "Han sido días duros, creo que lo que cabe es una profunda reflexión de por qué nos pasan esas cosas, de por qué creer que un partido de fútbol es distinto a la vida diaria, por qué toleramos violencias que en el día a día no estamos de acuerdo".