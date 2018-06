Mandó al frente a 8 jugadores de la Selección... ¡Y se armó en las redes!

La bella Roc铆o Robles est谩 en boca de todos a pocos d铆as del inicio del Mundial luego de que asegurara que "de los 23 jugadores de la Selecci贸n, se me tiraron 8".

La morocha reconoci贸 que "arquero no hay, fueron varios defensores, volantes y delanteros. Creo que tiran mensajes en cadena y la que pica, pica", dispar贸 en di谩logo con el ciclo radial El show del espect谩culo".

"No les respondo porque la t铆pica charla con mis compa帽eras de ShowMatch es 'me escribi贸 tal'. Y me responden 'uh, qu茅 pesado, a m铆 tambi茅n'. No te hacen sentir nada especial. Les da lo mismo un paquete de yerba o uno de az煤car, lo que venga. As铆 no... Ya arrancan menos diez", agreg贸.

Luego de sus declaraciones, en Twitter se arm贸 una conversaci贸n que luego se viraliz贸 por whats app:

Embed Hay 15 tipos que no merecen estar en la Selecci贸n. pic.twitter.com/HoVFe08zX7 鈥 Un Metro Adelantado (@metroadelantado) 5 de junio de 2018

respuestas rocio.jpg

respuestas rocio1.jpg