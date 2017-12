"Mansur no tiene palabra y se maneja como patrón de estancia"

Omar Romero

romero.omar@diariouno.net.ar



Se ha generado un conflicto con la continuidad del arquero Leonardo Burián en Godoy Cruz. Sebastián Morquio, el representante del jugador, fue muy duro con el presidente del Tomba, José Mansur, en un diálogo que tuvo con Diario UNO.



El ex defensor pretende que los dirigentes le hagan un contrato de tres años, pero en Godoy Cruz no están de acuerdo y es prácticamente un hecho la partida del Cachorro.



"Se está arreglando la rescisión del contrato de Leonardo Burián, así está el tema", dijo Patota Morquio desde Uruguay.



–¿No llegaron a un acuerdo?

–La relación se cortó con el presidente de Godoy Cruz. Tenemos las puertas abiertas para irnos de Godoy Cruz, como dijo el presidente José Mansur. Nosotros intentaremos que no pongan trabas para la salida de Burián.



–¿Se rompió el diálogo?

–Yo no habló más con ellos, todo lo está manejando el abogado y por lo que tengo entendido están hablando muy poco con Leonardo.



–¿Te sentís molesto por este tema?

–El presidente de Godoy Cruz no tiene palabra y se maneja como patrón de estancia. Llevo muchos años en el fútbol y la palabra para mí es sagrada y santa, y ellos no la respetaron.



–¿Cómo había sido el trato con los dirigentes cuando Burián llegó al club?

–Habíamos arreglado algo y esto no se cumplió. Ellos son personas que nunca han jugado al fútbol y se metieron en este deporte por negocios, la palabra no tiene sentido para ellos. Es la primera vez que veo que un jugador de fútbol acepte cobrar cada tres meses.



–Es dura esta acusación.

–Es algo que sucede en Godoy Cruz, cobran en forma trimestral. En mi vida como jugador nunca me han pagado cada tres meses, a no ser que el dirigente no tuviera plata. Le pagan un básico y el resto del pago es cada tres meses. Son gente que no saben mucho de fútbol.



–¿Burián qué dice de esta situación?

–Leonardo está triste por esta situación. Él pensaba otra cosa, ya tenía señada una casa para irse a Mendoza con su familia a vivir y también una camioneta para trasladarse.



–¿Cuál será su futuro?

–Por lo que tengo entendido va a seguir jugando en Liga de Quito, está todo dado para que sea así. Si hoy Liga nos manda el contrato se va para Ecuador.