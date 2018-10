Mantuvieron su lugar en la elite del balonmano nacional

En el complejo turístico Chapadmalal se está disputando el Torneo Argentino junior de balonmano, uno de los eventos más trascedentes de la temporada.

En caballeros, el seleccionado de San Rafael integró el grupo B donde consiguió los siguientes resultados: 19-33 vs. Atlántica, 28-25 vs. Asociación Sureña y 21-30 vs. Córdoba.

Como uno de los mejores terceros el combinado sanrafaelino se clasificó a octavos de final donde cayó ante el elenco de la Asociación Atlántica de balonmano por 28 a 21.

Este viernes a partir de las 9, en un partido por la reclasificación (5° al 8° puesto), San Rafael se medirá con Río Negro.

En la rama femenina, las chicas jugaron en el grupo A donde le ganaron a Río Negro (30-22) y perdieron ante la poderosa Federación Metropolitana de Balonmano (22-36).

Segundo de su grupo el elenco sanrafaelino jugó en octavos de final frente a Mendoza con triunfo de las capitalinas por 35 a 29.

Dentro del plantel está Ayelén García, actual jugadora de River Plate y del seleccionado nacional.

De todos modos las chicas jugarán por el quinto puesto, algo realmente muy meritorio.

Vale señalar que en ambos casos han mantenido su lugar en primera A para la próxima temporada.