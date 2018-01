"Manu récord": Ginóbili superó a Michael Jordan

"Manu" Ginóbili tuvo una noche notable con un récord que lo pone a la altura de Michael Jordan y Kareem Abdul-Jabbar, ya que anotó 26 puntos en caída ante Portland Trail Blaizers y consiguió el registro individual más alto de su temporada.

El argentino Emanuel Ginóbili tuvo otra lucida actuación, con 26 puntos en los 27 minutos en que estuvo en campo, y pese a ello su equipo, los Spurs, cayeron derrotados por 111 a 110 frente a Portland en una nueva jornada de la NBA Más allá del lucimiento personal de Ginóbili, el desenlace no resultó lo esperado ya que el equipo texano cayó frente a un rival ágil y atlético.Pese a ello, el jugador argentino mostró una actuación individual para el recuerdo, que alcanzó los 26 puntos -su cifra más alta de la temporada-, con 4 rebotes y 2 asistencias en apenas 27 minutos.Ginóbili logró seis triples de nueve intentos, y cuatro de ellos en el último cuarto, pero la remontada no alcanzó, aunque el dato destacado es el Increíble presente de un jugador que ya superó las cuatro décadas y se mantiene totalmente vigente.El bahiense venía de anotar 21 ante los Phoenix Suns y tuvo un rendimiento que alcanza unaAdemás, sólo Jordan y Kareem Abdul-Jabbar habían concretado 26 puntos en un partido a los 40 o más años en la NBA.Otros resultados: Miami Heat 103-Utah Jazz 102; Dallas Mavericks 96- New York Knicks 100; Phoenix Suns 114-Oklahoma City Thunder 100; Los Ángeles Lakers 132-Hawks de Atlanta 113.