¿Maradona, celoso de Messi? Fuerte revelación de Pelé

Los idas y vueltas entre Diego Maradona y Pelé parecen no tener fin. Ahora fue el brasileño, que se recupera de una descompensación, quien lanzó la primera piedra y reveló que la discusión con el Diez fue por Lionel Messi.

"Hubo unas entrevistas en las que parece que él se sintió molesto porque dije que Messi era el mejor jugador hoy. Esos celitos, ¿no?", disparó "O Rei", en relación a una charla en la que tuvo con Diego, que le preguntó por qué había dicho que Messi era el mejor.

El brasileño, en una entrevista con Globo, aportó: "Maradona me dijo: '¿Usted no me quiere? ¿No le gusto?' Y yo le dije: 'Maradona, me hicieron una pregunta y me preguntaron quién era el mejor jugador ahora. Si fuese en su época yo decía que era usted".

Pasan los años, pero la discusiones entre Pelé y Diego se mantienen.





Fuente: TNT Sports