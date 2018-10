Maradona desacreditó su polémica frase sobre Messi

Luego del triunfo de este sábado por la noche de Dorados, Diego Maradona dialogó con la prensa y se refirió a la frase en la que decía que Lionel Messi no podía ser caudillo y pasaba 20 veces por el baño antes de los partidos.

El Diez contó que "van al baño 20 jugadores" y destacó: "Yo nunca nombré a Lionel Messi. Nunca nombré a Lionel Messi".

Embed

Y agregó: "No me importan los que lo toman para mal o los que lo toman para bien. Yo sé quién es Leo. Yo sé que es el mejor jugador del mundo".

Por último, el ex entrenador de la Selección argentina dijo: "Lo que pasa es que me quieren poner enfrente de Messi y no pueden. No pueden".

"La amistad que yo tengo con Lionel es más grande que todo lo que puedan escribir. Y estoy diciendo que es el más grande del mundo", finalizó.