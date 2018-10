"Maradona va a llamar a Messi para explicarle lo que quiso decir"

Las declaraciones de Maradona sobre Lionel Messi , en las que el Diez puso en duda el liderazgo del rosarino, dieron mucho que hablar en el mundo del fútbol . Muchas fueron las voces que se alzaron para criticar a Diego, y aunque Leo no le ha respondido, sí lo hicieron referentes argentinos históricos como Mario Kempes o César Luis Menotti





Matías Morla, abogado de Maradona, tomó la palabra y trató de ponerle paños fríos al asunto. "Mañana (martes) Maradona lo va a llamar a Messi para explicarle lo que quiso decir", sostuvo Morla en el programa Luis Novaresio Entrevista. Además, dijo que: "Diego está triste, le dolió mucho lo que dijo Kempes. Él siempre apoyó a la Selección. Lo que quiso decir era que no lo vuelvan más loco a Messi, que no es un líder, al revés de lo que se dijo. No tiene la culpa del fracaso actual, pero como tiene una forma de hablar se armó esta situación".