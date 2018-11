Maradona y otro paso hacia el gran objetivo

Dorados de Sinaloa, equipo que dirige el astro argentino Diego Armando Maradona, venció en la noche del miércoles a Juárez, por 2 a 0, en el cotejo de ida por las semifinales del campeonato de ascenso del fútbol mexicano y dio un importante paso en busca de la final.





El partido se jugó en el estadio Banorte de la ciudad de Sinaloa y los goles fueron convertidos por el argentino Jesús Córdoba (ex Unión, Gimnasia, Arsenal, Defensa y Justicia y Los Andes) a los 12 minutos y Raúl Sandoval a los 26.









El desquite se jugará en Ciudad Juárez el próximo sábado a las 20 de Argentina y Dorados será finalista hasta perdiendo por la mínima diferencia.





La otra semifinal sera protagonizada por Atlético San Luis y Atlante, que jugarán esta noche en el estadio Alfonso Lastras Ramírez en San Luis de Potosí.





Maradona concretó un "milagro deportivo" con Dorados, ya que tomó el equipo en la 13ra. posición (el torneo lo juegan 15 equipos) y lo llevó al séptimo puesto, clasificando para la fase final, donde ahora tiene grandes chances de llegar a la final.





Tras el partido Maradona se expresó en su cuenta de la red social Instagram y dijo: "Conseguimos un grandísimo triunfo, que nos deja a un paso de la final. Yo quiero dedicarle este triunfo al presidente del club, a mi nieto Benjamín, a mi hijo Diego Fernando, a mi mujer Rocío, a mis hermanas, a los hinchas que vinieron a alentarnos, y a todos los que nos siguen por TV de todas partes del mundo. Gracias a todos por el aguante. Nosotros seguimos enfocados en nuestro objetivo".





En Dorados jugó como titular, además de Córdoba, el argentino Gastón Servio (ex arquero Arsenal, Banfield e Independiente) y en el segundo tiempo entraron Luis Jerez (ex Defensa, Godoy Cruz y Talleres) y Facundo Juárez (ex Mitre de Santiago del Estero).







En Juárez el DT es el argentino Gabreil Caballero y fueron titulares Gabriel Hanchen (ex Newell's) y Mauro Fernández (ex Guillermo Brown y Estudiantes).