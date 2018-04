¿Marcha atrás? Matías Morla, abogado de Riestra, dio su versión

"Ante algunas versiones que circulan en las redes sociales y que marcan el descenso consumado de Riestra, la realidad es que no hay un fallo firme, hay una apelación y el TAS no se expidió", explicó mediante un tuit Matías Morla, abogado del Deportivo Riestra El equipo que tiene su sede en el barrio de Nueva Pompeya, quedó este lunes virtualmente descendido a la Primera B Metropolitana después de tener la audiencia ante el Tribunal Arbitral del Deporte, que le confirmó que el fallo que podría devolverle diez puntos sacados por AFA recién saldrá en al menos dos meses."¿Q pasa si en 15 días o 1 mes a Riestra la dan la razón? No hay descenso oficial", aclaró el asesor letrado.

Según supo NA de dos fuentes que participaron de la reunión, la decisión del TAS estará recién en un plazo que va de 60 a 90 días.

Más allá que jurídicamente hay pocos argumentos para devolverle los puntos a Riestra, un fallo en ese sentido no evitaría su descenso.

Como la sanción se conocerá una vez que termine el campeonato de la B Nacional, en caso de recibir una respuesta positiva, la institución lo único que podrá hacer es una demanda contra la AFA por daños y perjuicios.

Mirá cómo explicó el representante de Riestra la situación del caso en la red social Twitter:

