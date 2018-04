Marcos Díaz disparó duro contra Armani y sueña con atajar en la Selección

El arquero de Huracán , Marcos Díaz cuestionó este lunes "la prensa que tiene (el guardavallas de River Plate , Franco) Armani, que es exagerada y no es la misma" que la suya, y considera que eso es porque juega en el Globo, pero afirmó que no se considera "menos que nadie"."La prensa que tengo yo no es la misma que tiene Armani, pero no me creo menos que nadie", dijo uno de los jugadores más destacados de este Huracán de Gustavo Alfaro que está peleando por un lugar en la Copa Libertadores del año próximo."Creo que la importancia y la prensa que se le está dando a Armani es exagerada, y eso pasa porque en Huracán no es la mismo que en River", le indicó al programa partidarioel guardavallas huracanense.Oriundo de la provincia de Santa Fe como Armani, el ex Colón advirtió que "él ya demostró que es un muy buen arquero, porque lo hizo acá y en Colombia. Por eso jamás voy a desmerecer su trabajo. Pero bueno, como dije, la prensa que se le da es otra"."Pero nunca voy a perder las ilusiones de atajar en la Selección. Las voy a tener hasta el día que me retire, porque es el sueño de cualquier jugador y para eso trabajo desde hace mucho tiempo", enfatizó."Por ejemplo con Armani me crucé un par de veces en Copa Libertadores cuando él estaba en Atlético Nacional, cuando a nosotros nos robaron. De hecho ellos tuvieron muchos partidos dudosos en los que fueron beneficiados y si no pasaban esas cosas con los árbitros no sé si se estaría hablando de él en estos momentos", argumentó finalmente Marcos Díaz todavía con "la sangre en el ojo".