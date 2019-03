Maristas y San Jorge jugarán el "Apertura" mendocino de hockey sobre césped

Este próximo sábado se disputará la 1° fecha del torneo "Apertura" mendocino de hockey sobre césped.

A diferencia de temporadas anteriores, el primer evento oficial de la temporada se jugará por zonas (dos de seis equipos cada una).

Zona A

Andino

Banco Mendoza

Liceo

Maristas (San Rafael)

Peumayén

Universidad Nacional de San Juan

Zona B

Leonardo Murialdo

Los Tordos

Marista

San Jorge (San Rafael)

Teqüé

Universidad Nacional de Cuyo





El camino de los elencos sanrafaelinos

1° fecha: Maristas vs. Liceo / Leonardo Murialdo vs. San Jorge (este sábado 16.30 hs)

2° fecha: Maristas vs. Peumayén / San Jorge vs. UNCuyo

3° fecha: Banco Mendoza vs. Maristas / Marista vs. San Jorge

4° fecha: Andino vs. Maristas / Los Tordos vs. San Jorge

5° fecha: Universidad Nacional de San Juan vs. Maristas / San Jorge vs. Teqüé

La zona clasificación constará de cinco fechas, solo una rueda, todos contra todos.

Los cuatro equipos (de cada grupo) mejor ubicados en esa instancia accederán a la zona Campeonato.





Por el título

La zona Campeonato tendrá ocho protagonistas que se enfrentarán entre sí a una sola rueda.

Luego llegará el momento de los play off donde jugarán de la siguiente manera.

4tos de final (un solo partido con ventaja deportiva para los mejor ubicados en la primera fase)

1° vs. 8°, 2° vs. 7°, 3° vs. 6° y 4° vs. 5°

Semifinales y Final

Se jugarán sin ventaja deportiva, a un partido, definiéndose en caso de empate por penales australianos





Por la Permanencia

Los cuatro equipos (dos de cada zona) ubicados en los últimos lugares de la fase clasificatoria jugarán la "Promoción" junto a cuatro elencos del certamen de primera B.

Un mini torneo a siete fechas, una sola rueda, bajo el sistema de todos contra todos.

Posteriormente se disputarán los play off.

1° vs. 8°, 2° vs. 7°, 3° vs. 6° y 4° vs. 5

Se disputarán a dos partidos, sin definición por penales australianos. En caso de empate en puntos y diferencia de goles considerando ambos partidos, prevalecerá la ventaja deportiva para los mejor ubicados en la primera fase de la zona promoción.

Los cuatro ganadores jugarán el torneo siguiente en primera A (según sea el caso se mantendrán en la categoría o ascenderán) y los cuatro perdedores en primera B.