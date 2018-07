Martino, con chances de volver a la Selección... pero no a la nuestra

El entrenador Gerardo Martino tiene una propuesta para asumir en la Selección de Paraguay a fin de año, cuando termine su contrato con el Atlanta de la MLS de Estados Unidos.

El "Tata", que tiene contrato con el club estadounidense hasta fines de año -con renovación automática por dos más si ambas partes están de acuerdo-, está seducido por la posibilidad de regresar a un país donde trabajó de manera cómoda y exitosa.

De su mano, Paraguay fue cuartofinalista en el Mundial de Sudáfrica 2010, donde quedó eliminado en un partido muy parejo frente a España, que luego fue campeón por primera vez en su historia.

Incluso, una persona cercana a Martino viajó varias veces en los últimos meses a tierras guaraníes para interiorizarse de aspectos del futuro contrato, que vencerá en Qatar 2022.

Lógicamente, el "Tata" seguro niegue esta chance debido a que se encuentra trabajando en el Atlanta, aunque gente cercana a él consultada por NA reconoció que la chance es "muy concreta".

De hecho, lo hizo en una entrevista con AM 1080 de Paraguay, hace algunos días atrás: "Tengo contrato con Atlanta y voy a cumplirlo. Estamos hablando de una llamada, una propuesta, que siempre tendría mi misma respuesta, podríamos conversar, pero evidentemente no para ahora".

"Estoy muy tranquilo aquí, tomé una decisión después de la Selección argentina respecto a las condiciones de trabajo y no me equivoqué. Si uno busca algo y lo encuentra, después tiene que cumplir con quien se lo dio", agregó Martino.

Aunque, enseguida, aclaró: "La realidad es que hay un cariño y un sentimiento mutuo entre Paraguay y mi persona, que lo he expresado públicamente, porque para mí ha sido un antes y después en mi vida deportiva mi paso por el país. Veremos el futuro, pero ahora es un absolutamente no, por ahora es no".

Un aspecto importante es que Horacio Cartés, que en los próximos meses termina mandato como presidente de ese país, asumirá al frente de la Secretaría de Selecciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

El dirigente, que ya tuvo ese cargo cuando estaba vinculado al fútbol, es una persona de estrecho vínculo con el rosarino.