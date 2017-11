Martino dijo "NO" cuando le ofrecieron dirigir esta Selección

tata.jpg

El ex técnico de los seleccionados argentino y paraguayo, Gerardo Tata Martino, rechazó este miércoles una oferta para dirigir a la selección mayor de los Estados Unidos porque pretende seguir dirigiendo al Atlanta United, que participó esta temporada por primera vez de la Major League Soccer (MLS).La oferta le llegó al también ex entrenador de Barcelona, de España y Newell's Old Boys, tras la eliminación sufrida por Estados Unidos en las eliminatorias para el Mundial de Rusia, lo que derivó en la destitución de su histórico entrenador, Bruce Arena.Según trascendió, los dirigentes de la Federación de Fútbol de los Estados Unidos pensaron en Martino, que se encuentra trabajando en ese país desde hace poco más de un año, cuando asumió la dirección técnica del Atlanta United.Pero el Tata decidió rechazar la propuesta porque su intención es mantenerse al frente del equipo rojo y negro. Además, los dirigentes del equipo de la MLS no querían desprenderse del ex seleccionador argentino en este momento, pese a quedar eliminado por penales a manos de Columbus Crew, tras empatar 0 a 0, en el arranque de los play offs de la temporada.El interés de la selección estadounidense no fue el único por el rosarino, ya que hace pocos días trascendió que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile pensó en el nombre del técnico campeón con Newell's en 2013 para hacerse cargo de 'La Roja', que tampoco obtuvo el pasaje para el Mundial del próximo año, lo que acarreó la salida del ex técnico de Rosario Central, Juan Antonio Pizzi.