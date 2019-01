Más caliente que una Pipa: Higuaín respondió en las redes

Gonzalo Higuaín hizo una fuerte publicación en las redes sociales contra quienes lo critican. El delantero, flamante incorporación del Chelsea inglés, se expresó horas después de haber sido tildado de "mercenario" por el ministro del Interior italiano.

"Si hablan mal de uno, sentite orgulloso porque quiere decir que tu vida es más importante que la suya.. Cuando no te metés con nadie, te concentrás en tus cosas y vas alcanzando determinados logros, parece que a cierta gente le molesta, y en ese afán de conseguir ser lo que uno es o tiene, lejos de ponerse a trabajar y esforzarse a conseguirlo, se esmera en hablar mal del resto", expresó el delantero en su cuenta de Instagram.

En las últimas horas, Matteo Salvini, ministro del Interior italiano y ferviente hincha del Milan, arremetió contra el delantero a quien calificó de "mercenario" y hasta aplaudió su salida del club.

"Estoy contento de que Higuaín se haya ido, espero que no lo veamos nunca más en Milán, porque sinceramente se comporta de manera indigna", dijo Salvini, jefe de la extrema derecha italiana, en una entrevista con una radio RTL 102.5. "No me gustan los mercenarios". A su vez se alegró de la salida del argentino del club ya que, según él, con su partida "el equipo se ha vuelto muy competitivo".