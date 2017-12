Mascherano no saludó a los hinchas de River en Japón y contó el por qué

Mientras se define su continuidad o no en Barcelona, Javier Mascherano brindó una entrevista a El Gráfico y contó el motivo por el cual no saludó a los hinchas de River cuando disputó la final del Mundial de Clubes 2009 con Barcelona.

El Jefecito se refirió a su no saludo a los hinchas riverplatenses y lo que pensó durante la entrada en calor: "Entiendo a la gente que lo pudo haber tomado como una falta de respeto, y quizás fue un error, pero no quería comprometerme emocionalemente. Cualquier gesto puede ser tomado para cualquier lado, y habiendo vivido lo que viví con Corinthians preferí aislarme. El hincha es hincha, pero ¿cómo voy a tener yo alguna razón para faltarle el respeto a la gente de River, con todo lo que medio River? En esa entrada en calor, me repetía a mí: 'Tratá de no irte, de no comprometerte emocionalmente, porque te vas a mandar una cagada, estás jugando de central, y que no sea justamente hoy que perdemos por culpa tuya'. Venía pensando eso desde que Alario le metió el gol a los japoneses en la semifinal".

Fuente TyC Sports.