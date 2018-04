Masters de Miami: hora y TV del partido entre Del Potro y Nishikori

delpo2.jpg

El tandilense Juan Martín del Potro , sexto del ranking mundial, se medirá este domingo por la tarde, a partir de las 15, con el japonés Kei Nishikori, en la tercera ronda del Masters 1000 de Miami, que reparte casi 9 millones de dólares en premios.El tandilense venció el viernes por la noche al holandés Robin Haase (44) por 6-4, 5-7 y 6-2 y tras el partido contó: "Estoy cansado por todos lados. Me costó mucho el partido. Por suerte pude ganar, pero mi físico, mi cabeza, todas mis molestias están empezando a pasarme factura".Juan Martín del Potro vs Kei Nishikori (14 hs Miami – 15 hs Argentina) Diego Schwartzman vs Milos Raonic (21 hs Miami – 22 hs Argentina)