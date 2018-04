Mataron de un tiro en la cabeza a un barra de All Boys

Un hombre que había recibido un impacto de bala en la cabeza luego de una disputa entre facciones internas de la "barra brava" del club All Boys murió en las últimas horas y por el caso aún no hay detenidos.El hecho se conoció en la noche del domingo después del empate del equipo albinegro frente a Sarmiento de Junín en el estadio "Islas Malvinas" del barrio de Monte Castro, en el marco del Campeonato de la Primera B Nacional.Según se informó, la víctima fue identificada como Martín "Chino" Ojeda, quien sería un presunto barra de All Boys y que fue herido en la puerta del club Iguazú situado en la calle San Blas al 4225.El hombre debió ser trasladado de urgencia al Hospital Vélez Sarsfield, donde murió momentos después de ingresar en grave estado.Por el momento no se había determinado cómo se desencadenaron los hechos, pero se habría tratado de un enfrentamiento armado entre barras, en el que estuvo en juego el control de la hinchada de All Boys y Ojeda formaría parte de la facción disidente del grupo.La hinchada de All Boys es conocida en las últimas décadas como "La Peste Blanca"; al comenzar el actual torneo de la B Nacional apareció una bandera que la denominaba también como "La Barra de Muro" en alusión a un supuesto nuevo jefe, pero ésta desapareció en los últimos partidos.El caso quedó a cargo de la fiscalía criminal 45 a cargo de Marcelo Solimine.