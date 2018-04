Matthysse: "Ojalá pueda retirar a Pacquiao del boxeo"

Lucas Matthysse (39-4-0, 34 KO) habló en conferencia de prensa sobre la pelea que protagonizará ante Manny Pacquiao (59-7-2, 38 KO), a quien enfrentará el 14 de julio en Kuala Lumpur, Malasia, por el título welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

"Ojalá pueda retirar a Manny Pacquiao, vamos preparados para eso, preparados para ganar", sostuvo el chubutense, de 35 años en relación a su experimentado rival, que continúa vigente con 39 años y ostenta el mérito de haber sido campeón mundial en ocho categorías.





Matthysse es consciente de los riesgos de enfrentar a un púgil de la talla del asiático pero a la vez sabe que de obtener un buen resultado se le abrirán las puertas para medirse nuevamente con Danny García, el número uno del mundo en su división, y con quien cayó en una polémica decisión de los jueces hace cinco años.





"Sé que ganando se me abren las puertas del cielo a futuro, pero ahora pienso en esta pelea. O pierdo todo o gano todo, es así. Yo soy campeón del mundo y él quiere mi cinturón; él me eligió y yo soy el que doy el OK para hacer la pelea", señaló el boxeador.





Al respecto, su manager, Mario Arano, expresó: "Lucas quería pelear con los mejores, Pacquiao y Danny García, está preparado física y mentalmente para enfrentar a un rival así". Y agregó: "Imagino partes de la pelea, me gusta que sea peleador como yo, hay que estar atento y preparado. Sé que mis manos en esta categoría se sienten más".





Más suelto de lo habitual, Matthysse se permitió bromear respecto de la candidatura presidencial de su futuro rival y aseguró entre risas: "Si gano me postulo yo".