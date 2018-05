Mauro Icardi perdió en cancha el boleto para ir a Rusia

La selección nacional está plagada de jugadores locales, muchos rosarinos y otros de la región, así que no se puede decir que no esté bien representada, incluso por su técnico Jorge Sampaoli. Pero dos jugadores surgidos acá quedan afuera. Uno, Nahuel Guzmán por razones bastante difíciles de entender. El otro, Mauro Icardi, aunque en este caso los argumentos parecen más sencillos: cuando se le dio al fin la chance de jugar con la camiseta albiceleste no pudo hacerse notar, más allá de su muy buen presente en Inter de Italia.

Icardi fue un jugador tabú por cuestiones extrafutbolísticas y todo el mundo supuso que el grupo de la selección nunca lo quiso. Esa aseveración se vio correspondida en los hechos hasta que el fantasma de quedar afuera del Mundial se hizo latente, se fue Edgardo Bauza de la conducción nacional y llegó Jorge Sampaoli. Al Zurdo nadie tenía intenciones de condicionarlo y por eso lo primero que hizo fue convocarlo.

El rosarino fue a la primera gira, incluso estando lesionado, y eso fue muy valorado por el técnico que volvió a llamarlo para los partidos más importantes, los que iban a definir la suerte en las eliminatorias. Jugó de titular en Montevideo (0-0 ante Uruguay) y Venezuela (1-1 en el Monumental), no pudo marcar y tampoco lució. En la siguiente doble cita, fue suplente en el 0-0 en la Bombonera ante Perú y entró al final, con el triunfo consolidado por los tres goles de Lionel Messi, en el partido que le dio la clasificación a Rusia a la Argentina, el 3-1 a Ecuador en Quito. Tuvo la chance del 4º pero falló.

Para la última gira de 2017, ante Rusia y Nigeria, no viajó por una lesión en la rodilla y ahí se perdió la última chance. Para cuando fueron los últimos amistosos, ante Italia y España, aún no había vuelto a su nivel en Inter, mientras había crecido el de Gonzalo Higuaín, que le ganó el lugar. Y pese a que desde ese momento creció, volvió a hacer goles siempre y terminó como goleador del calcio, nada menos, Sampaoli claramente lo relegó, pese a que Sergio Agüero viene de una operación de rodilla y el Pipita es el único nueve. No se ganó el puesto en la selección. Y jugando en Inter no lo recuperó.