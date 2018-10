Maxi López se burló de Icardi tras la caída

A pesar a la ausencia de Lionel Messi por lesión, el Barcelona no pasó sobresaltos para derrotar por 2 a 0 al Inter en la Champions League. El equipo que capitanea el argentino Mauro Icardi no le hizo demasiado fuerza al conjunto Culé que dominó de principio a fin.





Más allá de una caída que estaba en los papeles por el poderío del equipo español, lo que sorprendió fue una burla del ex esposo de Wanda Nara, Maxi López desde su cuenta de Instagram. Allí subió una historia con un sutil mensaje para su ex compañero y actual marido de su ex mujer.

El ahora delantero del Vasco de Gama de Brasil subió una foto en la cual se lo puede ver con la camiseta del Barcelona, donde tuvo un breve paso entre 2005 y 2006, para celebrar el triunfo de su ex equipo, justamente ante el conjunto de Icardi.