Mbappe, Modric o Griezmann, tres candidatos para llevarse el Balón de Oro

Las apuestas apuntan sobre todo a un duelo entre Modric y Mbappé, con todos los ojos pendientes aún de lo que pueda ocurrir el domingo en el estadio Luzhniki de Moscú. Es un duelo apasionante y multifacético: juventud contra experiencia, velocidad contra sabiduría, atacante contra centrocampista.

"Nadie sería más feliz que yo si lo eligen", dice el seleccionador croata, Zlatko Dalic, sobre la posible elección de su experimentado capitán, el volante del Real Madrid Modric.

"Cuando dice que quiere ganar trofeos no es por presumido. Lo quiere porque tiene el talento y el derecho de decirlo", comenta por su parte el volante "bleu" Paul Pogba sobre Mbappé.

El tercer candidato, el también delantero galo Griezmann, asegura que no piensa en el Balón de Oro. "No me interesa en lo más mínimo. Quiero ganar el Mundial ", resume el delantero del Atlético de Madrid.