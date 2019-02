El entrenador de Godoy Cruz, Marcelo Gómez, mostró mucha autocrítica después del mal arranque que tuvo, con derrotas ante Lanús y River Plate.

El "Negro" sabe que su equipo no ha tenido un buen funcionamiento, sobre todo en la goleada que sufrió con el Millo por 4 a 0, en un golpe que fue duro para el cuerpo técnico, los jugadores y los dirigentes, que se quedaron muy preocupados.

Gómez se tiene mucha confianza para revertir esta situación este domingo a las 17.10, cuando Godoy Cruz visite a Boca Juniors en La Bombonera.

"Me duele lo que entregamos nosotros, las críticas son parte de este juego y las comprendo", opinó el DT.

"Es entendible el fastidio del hincha, yo he sido simpatizante y el primer fastidiado he sido yo. Estas horas no han sido gratas, he tratado de pensar, de analizar, de tener tranquilidad, de poder compartir mis sensaciones con los jugadores", reconoció el entrenador en una interesante conferencia de prensa.

"Hemos llegado a la conclusión que no ha sido una buena tarea la que hemos tenido. Hay pocas cosas positivas para rescatar , es lógico y razonable el fastidio del hincha", agregó.

"No son días sencillos. Lo que nos interesa es recuperar a los jugadores, que hicieron un esfuerzo grande con River Plate, tenemos las bajas de Cardona, por expulsión, y Andrada, por lesión, y todavía no hemos definido la posible formación para jugar con Boca" dijo.

Con respecto al equipo para este domingo, donde jugaría con un 3-4-3, el DT respondió: "Es una opción jugar con tres hombres en el fondo, no está definida, el sábado vamos a tener un panorama más claro"

"Con River no tuvimos respuesta, todo se complicó con el primer gol, la expulsión de Cardona y en el segundo tiempo no tuvimos la posibilidad de competir y poder descontar. River es el campeón de América, me preocupó lo poco que nosotros entregamos", analizó.

"Boca se apoya en sus individualidades, va ser un equipo complicado, no podemos tener descuidos, debemos jugar con muchísima concentración, intensidad y temperamento y cuando termine el partido no haya nada para reprocharnos. Si nosotros nos comprometemos a entregar el máximo esfuerzo, confío en poder ganar este partido".

"Veo todos los días como entrenan estos jugadores, el esfuerzo que hacen, sé del malestar que tienen por estas dos derrotas, no están acostumbrados a este tipo de resultados", contó.