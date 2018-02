"Me hubiese gustado dirigir a Boca"

Américo Gallego hizo algunas confesiones sorprendentes al repasar su carrera como jugador y como técnico. Abosolutamente identificado con River, el Tolo admitió algunas coincidencias con Boca

Primero, en diálogo con Radio Rivadavia, recordó sus épocas de futbolista: "Yo era más para Boca que para River, y va y me compra River. Boca había comprado a (Diego) Maradona y vas a comparar a Maradona con Gallego... Se gastó la plata en Maradona y no me pudo comprar a mí, si no yo iba a ser jugador de Boca. Hubiese triunfado".

Ante la consulta de si le hubiera gustado jugar en el Xeneize, evadió a medias: "Ahora soy de Newell's y de River. Como todo jugador, me hubiese gustado". Aunque como DT tuvo menos dudas: "Dirigir a Boca me hubiese gustado. Cuando uno es entrenador quiere dirigir todos los equipos".