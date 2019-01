"Me llama la atención toda la campaña Anti Independiente"

Moyano: "Me llama la atención toda esta campaña Anti - Ariel Holan, Anti - Independiente. Los que se van del club no se quejan".

"Nadie habla de hoy, de la jerarquía de Independiente y de los jugadores, que son pretendidos en el mundo. Se habla del puterío que arman algunos jugadores, potenciado por el Grupo Clarín, por el Olé, La Nación. Como el Presidente de Independiente es opositor al Gobierno de Mauricio Macri, estos medios critican al club".

"Si algo carateriza a Hugo Moyano o a mí es no decir lo que tiene que hacer el DT".



Moyano: "Me llama la atención que hay una armonía bárbara con el plantel".



Moyano: Ningún tipo de problemas, a veces no se coincide, pero bueno...".