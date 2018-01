"Me llamó River pero.."

El delantero Mauro Zárate se realizó la revisión médica de rutina antes de firmar su contrato como nuevo jugador de Vélez, y aclaró que en la Argentina solo jugará en el "Fortín", pese al interés que tuvo River en contratarlo.

Zárate, que fue recibido el domingo por la tarde por un millar de hinchas velezanos en el aeropuerto de Ezeiza, intentó cumplir con todos los trámites a tiempo para poder sumarse cuanto antes a la pretemporada que comanda Gabriel Heinze en la Villa Olímpica de la localidad bonaerense de Ituzaingo.



Por eso, bien temprano se presentó en el hospital Italiano para cumplir con los exámenes médicos y solo quedar a la firma de sellar su incorporación, a préstamo desde el Watford de Inglaterra.





"Lo del aeropuerto fue increíble, fue muy emocionante, estaba en contacto con la gente por las redes pero el cariño que me demostró fue increíble", afirmó en declaraciones a TyC Sports.



En este contexto, reconoció que no fue "fácil" salir del Watford, porque "no tenían muchas ganas" de cederlo y romper el vínculo con Al Nasr de los Emiratos Árabes Unidos.



"Les expliqué mi deseo de volver, que era lo que quería y entre comillas me supo entender. No hay nada mejor que volver de una lesión jugando, por eso me fui a Emiratos, porque era el único mercado que quedaba abierto", sostuvo.



Y por último, agradeció y aclaró cuál será el único club que jugará en la Argentina: "Desde los dos años que voy a ver a mi hermano a ese club, a los ocho empecé a jugar, le tomás un cariño y un amor que es como tu segunda casa. River me quiso, pero acá solo juego en Vélez".



De esta forma, el delantero se transformó en el quinto refuerzo para el plantel de Heinze, luego de las incorporaciones de Guido Mainero, Agustín Bouzat, Marco Torsiglieri y Joaquín Laso.



A los 30 años, todavía en vigencia, le llegó la chance de ponerse nuevamente la camiseta con la que empezó a jugar al fútbol y con la que ganó el Clausura 2005 y la Supercopa Argentina 2013.



Será el tercer ciclo de Zárate en el club de Liniers, luego de su debut en 2004 (estuvo hasta 2007) y su retorno en la temporada 2013/14.

En total, Zárate disputó con la camiseta de Vélez 135 partidos (entre Liga, Copa Argentina y Copas Internacionales), en los que convirtió 47 goles (promedio de 0,34 por encuentro).