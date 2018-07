"Me putean mucho", dijo un hincha del Ciclón por cómo le puso a su hija

El fanático detalló que desde el Registro de Identidad le plantearon que las dificultades recaían específicamente sobre "Casla": "Estuve peleándola mucho tiempo, me fui a la Casa de los Nombres y de ahí al Registro de Identidad de la Niñez y finalmente me dijeron que fuera al Registro de José C. Paz".

casla1.jpg

"No solo tomaron el nombre, sino que sentaron jurisprudencia y ahora cualquiera puede ir a ese Municipio para ponerle 'Casla' a una beba", contó.

"Me putean mucho, me dicen que estoy loco, que en el futuro me va a reclamar. Yo hago oídos sordos porque se lo pusimos con todo el amor del mundo y poca gente lo va a entender", explicó en ESPN.