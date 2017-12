"Me quiero quedar a jugar la Copa"

Lautaro Martínez, delantero de Racing Club que tiene todo acordado para continuar su carrera en el Atlético de Madrid , comentó que su intención es quedarse una temporada más en el club de Avellaneda para jugar la Copa Libertadores





"Esta semana va a haber reuniones para definir mi futuro. Le dije al presidente que estaba cómodo y que me quería quedar a jugar la Copa", expresó Martínez en declaraciones al noticiero de TyC Sports.







A pesar de que los rumores indican que ya es casi un hecho del jugador del seleccionado Sub 20 al fútbol español, Martínez señaló que Diego Simeone, técnico del Atlético, "no me llamó para endulzarme el oído, solamente me habló de su proyecto".





Sobre Racing, el delantero nacido en Bahía Blanca destacó que "Lisandro (López) es un gran capitán para nosotros. Somos un grupo muy unido". En tanto, prefirió no opinar de la salida del entrenador Diego Cocca. "Nosotros teníamos la ilusión de continuar con el técnico, pero pusimos la cara para terminar los dos partidos que quedaban", manifestó.





Por otra parte, Lautaro Martínez confió que "jugar un Mundial es mi sueño máximo" y que está "trabajando para cumplir el sueño de jugar con la Selección mayor".





"(Jorge) Sampaoli me mostró muchos videos del Mundial Sub 20 y de inferiores. Fue una charla muy positiva que disfruté mucho", concluyó el delantero.