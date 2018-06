El capitán de la Selección argentina Lionel Messi admitió este sábado sentirse "responsable" del frustrante empate ante Islandia en el debut del Mundial de Rusia 2018 , a raíz del penal fallado en el segundo tiempo, que pudo haber cambiado la historia en el arranque del Grupo D.

"Obvio que sí, me siento responsable, fue muy doloroso. Porque sacar una diferencia en ese momento hubiese dado otro partido, nos hubiésemos tranquilizado y no tener impaciencia. Me siento responsable de no habernos llevado los tres puntos, porque hubiese cambiado todo", afirmó en declaraciones a la prensa en la zona mixta del estadio del Spartak Moscú.

Sobre el momento de la ejecución, adivinada por el arquero islandés Hannes Halldórsson, se lamentó: "Lo decidí en el momento, quise pegarle fuerte a ese palo y me salió a media altura".

Igualmente, la "Pulga" rosarina eligió tratar de olvidar rápidamente este empate y apuntar al próximo compromiso de la Selección, el jueves ante Croacia.

"Hicimos cosas buenas, no le podíamos entrar, quisimos mover de un lado a otro pero nos costó, no es fácil cuando se cierran atrás y no te dejan espacios. No hay que volverse locos, nosotros queríamos ganar para tener la tranquilidad obvia de tener tres puntos, pero la mentalidad es la misma. Ahora tenemos que estar tranquilo, descansar estos días que tenemos y preparar Croacia que es igual de difícil", afirmó.