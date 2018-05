"Me uno a mi Selección y me comprometo a dar el mayor de mis esfuerzos"

Sorpresa en el mundo del fútbol y alegría total en Perú. Este jueves, el Tribunal Federal Suizo decidió acoger el recurso y pidió suspender de manera urgente la aplicación de la sanción, por lo que Paolo Guerrero estará autorizado para jugar el Mundial y el castigo será aplicado posterior a la cita.

Pero ahora el delantero escribió una carta de agradecimientos que fue difundida por la Federación Peruana de Fútbol (FPF).





"Esta decisión, hace justicia, al menos parcialmente y compromete mi agradecimiento al Tribunal Suizo", comenzó diciendo Guerrero en el escrito que está revolucionando a Perú y el mundo del fútbol.

Luego, el capitán de Perú agradece a Dios y el apoyo de su familia. "Igualmente invalorable ha sido el apoyo de cada uno de mis compañeros en la Selección. Me ha trasmitido la fuerza necesaria para sobrepasar este duro momento, pero no me sorprende, pues así es como se comporta una familia y eso es lo que somos", añadió.

Junto con también dar las gracias a los hinchas peruanos, Guerrero se detiene y saluda al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y también a los capitanes de Australia, Dinamarca y Francia, jugadores de los países que comparten grupo con Perú y que firmaron una carta de apoyo dedicada al delantero.

Por último, Guerrero asegura que "mi batalla sigue y de ellos seguirán a cargo mis abogados, a quienes también agradezco. Yo me uno a mi selección y junto a mis compañeros me comprometo a dar el mayor de mis esfuerzos para darle nuevas y mayores alegrías a mi país. ya no hay límites".