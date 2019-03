Medalla de plata para Santiago Lorenzo en el circuito mundial de tenis de mesa

En el Centro de Entrenamiento Olímpico ubicado en Santiago de Chile se está disputando una etapa del Circuito Mundial de tenis de mesa.

Evento reservado para jugadores de las categorías junior y cadetes donde participan tenimesistas de: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Estados Unidos.

Vale señalar que dentro de la delegación argentina hay dos sanrafaelinos: Santiago Lorenzo y Franco Villarruel.

En la competición por equipos masculinos de la categoría junior, Argentina se clasificó para disputar la gran final.

En la fase de grupos el conjunto albiceleste integró la zona 2 venciendo a Chile C y a Perú C en ambos casos por 3 a 0.

Luego en 4tos de final, Argentina derrotó a Perú B también por un contundente 3 a 0.

Posteriormente en semifinales no tuvo mayores problemas para superar a Brasil B por 3 a 1.

Y en la gran final, Brasil A se quedó con el título tras ganar por 3 a 1.

A continuación los resultados conseguidos por Santiago Lorenzo:



Argentina A vs. Chile C: 3-0

Santiago Lorenzo a Esteban Nannig: 11-5, 11-4 y 11-9

Santiago Lorenzo – Matías Velarde a Sebastián González – Raúl Rojas: 12-10, 14-12 y 18-16

Argentina A vs. Perú C: 3-0

Santiago Lorenzo a César Silva: 11-5, 11-5, 7-11 y 11-7

Santiago Lorenzo – Matías Velarde a Joel Cisneros – César Silva: 11-8, 11-9 y 11-4

4tos de final: Argentina A vs. Perú B: 3-0

Santiago Lorenzo a Rodrigo Bejarano: 11-6, 11-7 y 11-8

Santiago Lorenzo – Matías Velarde a Felipe Duffoo – Rodrigo Bejarano: 11-7, 11-6 y 11-2

Semifinal: Argentina A vs. Brasil B: 3-1

Santiago Lorenzo a Lauro Sebold: 11-9, 4-11, 11-9 y 11-8

Santiago Lorenzo – Matías Velarde a Lauro Sebold – Kenzo Carmo: 11-5, 11-4 y 11-3

Final: Brasil A vs. Argentina A: 3-1

Santiago Lorenzo a Rafael Torino: 11-9, 9-11, 11-4 y 11-5

Santiago Lorenzo – Matías Velarde a Rafael Torino – Diogo Silva: 8-11, 11-6, 6-11, 11-8 y 11-5

Diogo Silva a Santiago Lorenzo: 9-11, 8-11, 12-10, 11-8 y 11-7