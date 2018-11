Mensaje para los barras: "Que ni sueñen llegar a Madrid"

El presidente de la Conmebol , el paraguayo Alejandro Domínguez , lanzó un fuerte mensaje a las barra bravas de Boca y River a quienes advirtió que "ni sueñen" en llegar a Madrid para la revancha de la final de la Copa Libertadores

"Que ni sueñen llegar, no hay lugar para aquellos que no quieran ir solo a alentar a su equipo. El fútbol siempre da revancha, es muy probable que tengamos otra final de Libertadores entre ambos equipos, y es momento de demostrar que los violentos no nos van a ganar", aseguró en conferencia de prensa.

Domínguez, que anunció la presencia de ambos públicos en Madrid, envió también una "petición" a los presidentes Rodolfo D´Onofrio y Daniel Angelici.

"Les hago la petición a los presidentes, porque el mundo está pidiendo un ejemplo de caballerosidad, de deportivismo y de valores del deporte. Admiro a ambos, los felicito porque llegaron a esta instancia por capacidad propia, y les pido a los jugadores que les envíen una señal de que son seres humanos y que el público no los va a parar", sostuvo.

Y completó: "Me solidarizo con quienes fueron agredidos, repudio todo lo que ocurrió, quiero que ellos también envíen un mensaje de lealtad al rival, porque eso es el fútbol. Si no tuviéramos un rival, no existiría el partido. El fútbol es el mejor deporte del mundo y lo tenemos que cuidar".

En este contexto, el paraguayo Domínguez remarcó que pese a los hechos de violencia "la pelota jamás se va a manchar por gente inescrupulosa".

"La pelota bajo mi administración siempre va a rodar", resumió.