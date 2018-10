Merecida recompensa

Es una de las maratones más importantes del calendario. Los 42 kilómetros de Buenos Aires siempre representan un verdadero desafío. Para Antonio Poblete, que corre año tras año, la meta es bajar su marca.

El atleta sanrafaelino cumplió una destacada tarea al finalizar en la 15° posición, sexto en su categoría (30 a 34 años), y fue el quinto argentino mejor ubicado completando el total del recorrido en 2h. 26m. 31s.

La 34° edición de la Maratón Internacional transitó por lugares emblemáticos de Capital Federal y contó con la presencia de los mejores atletas del mundo.

Puesta a punto

Fueron casi cuatro meses de entrenamientos y al respecto Antonio expresó: "Siento que faltó un poquito más, no llegué como me hubiese gustado por el tema del clima frío en San Rafael, que a veces complicó la planificación".

Para este tipo de pruebas es absolutamente necesario un plan de carrera.

"Lo cumplí tal como la había planificado. Quizás me quedaron dudas y siento que podría haber corrido mucho mejor. Pero si te arriesgás demasiado en un maratón la carrera te pasa factura", puntualizó.

Para algunos atletas correr junto a mucha gente (20 mil competidores) representa un problema, pero no para Antonio.

"La verdad que el marco de la carrera es muy bueno y positivo, pero siempre voy pensando en el circuito y ese tipo de detalles. Además una vez que largás cada uno hace su carrera". Y agregó: "El maratón no es una carrera sencilla, todo lo contrario, es muy especial. Donde pasás por todos los estados emocionales y eso lo hace importante", afirmó el deportista.





Completar el recorrido

Correr los 42 kilómetros no es para cualquiera y el momento cúlmine provoca diversas sensaciones.

"El estado de emoción en la llegada es terrible, sobre todo al sentir que cumpliste el objetivo. En ese momento desaparece el cansancio, los dolores y todos los malestares que puedas tener".

Con 30 años de edad Antonio consiguió lo que buscaba ya que la prueba porteña era el gran objetivo de la temporada.

"No ha sido un trabajo en solitario sino de mucha gente que me rodea y me ayudó a lograrlo. Gracias por descubrir esta pasión, pero esto no termina acá, voy por más", confesó el gran atleta de calle.