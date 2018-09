¿Messi o Cristiano? Daniel Osvaldo explicó la diferencia

"Cristiano no nació siendo un genio como Messi. Es una máquina, es más esfuerzo que talento, pero tiene el mismo valor. A Cristiano le gusta llegar a su casa y hacer 150 abdominales. A mí prender el fuego para hacer un asado", sostuvo otrora delantero de la selección italiana.





Al ser consultado sobre si le gustaría ser Messi, el ahora músico fue categórico. "No. Me gustaría jugar como él. Me cagaría a piñas con todo el mundo porque, pobrecito, ¡no tiene vida! Vive en una cárcel de oro. No podría estar aquí tomándose una copa. Quizás no le importa eso, a mí sí. A esos niveles no estás ni en tu casa. Te compras el televisor más grande del mundo y luego no pisas tu salón. ¿Para qué querés una Ferrari si vas desde tu casa al entrenamiento, que está a 15 minutos?".