Mientras aguarda por su fututo, Tevez mostró su faceta ecológica

El astro de fútbol argentino, Carlos Tevez, mostró su faceta ecológica al participar de la liberación de una tortuga verde en las playas de la localidad bonaerense de San Clemente junto a personal especializado de Mundo Marino, informó este miércoles ese parque educativo.

tevez1.jpg

El ejemplar que el "Apache" ayudó a reinsertar a su medio natural había quedado atrapado el pasado 6 de diciembre en una red de pesca, de donde fue rescatado por biólogos y veterinarios del Centro de Rescate y Rehabilitación del parque a partir del alerta dado por un pescador de la zona.

El futbolista aprovechó sus vacaciones en el país para visitar junto a su familia Mundo Marino, y al finalizar el recorrido participó de la liberación de la tortuga, que estaba en buenas condiciones de salud y no poseía plástico en su estómago, a diferencia del 97 por ciento de los ejemplares que ingresan a la Fundación.

Embed Carlos Tévez participó de la reinserción de una tortuga marina encontrada en una red de pesca pic.twitter.com/tOCPRpYPrm — Agencia Télam (@AgenciaTelam) 20 de diciembre de 2017

La tortuga verde (Chelonia Mydas), denominada así por el color de su grasa al ingerir pastos marinos y algas, es una especie considerada en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), siendo el plástico y la pesca sus principales amenazas.

Mundo Marino recordó que si se encuentra una tortuga en las costas de la provincia de Buenos Aires hay que "comunicarse de manera urgente con personal idóneo, no mojarla, no tocarla y no alimentarla".

El número de teléfono del Centro de Rescate de la Fundación Mundo Marino para urgencias es (02252) 430-300.

tevez2.jpg