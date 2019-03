Migliore debutó con un nocaut fulminante

Cuesta creer que un boxeador debute como profesional a los 37 años, pero este es el caso de Pablo Migliore. El ex arquero de Boca, San Lorenzo y Racing, entre otros clubes, tuvo su gran noche en la Sociedad de Fomento Villa Don Bosco de Ramos Mejía, ante un gran marco de público donde también estaba presente Claudio Chiqui Tapia, actual presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.

El debut del exfutbolista no pudo ser mejor. Migliore consiguió ganar por nocaut ante Diego El Macho Merlo, que no pudo aguantar la fiereza del ex arquero. Es que, luego de algunos segundos donde se lo vio tenso, el exjugador de Almirante Brown consiguió sacarse el nerviosísmo de encima y le propinó una serie de golpes que provocaron la primera caída del experimentado rival de Migliore.

Merlo se levantó luego de unos segundos y la pelea continuó. Sin embargo, Migliore volvió a arrinconarlo y finalmente lo tiró por segunda vez. Esta fue la definitiva y el exarquero terminó consiguiendo su primer triunfo como boxeador profesional, mientras era ovacionado por todos los presentes en el combate que se disputó donde el exfutbolista se entrena.

Al terminar el combate, Migliore se puso la camiseta de Barracas Central, en un claro guiño al presidente de AFA. El último club en el que jugó el exarquero, que no le cerró las puertas a una posible vuelta a las canchas, fue el elenco que era presidido por Tapia.

"Estoy muy feliz, agradecido a mi familia y a mi equipo que me apoyaron en esto. Lo disfruto mucho. Ahora espero obtener la licencia de la FAB", señaló el exfutbolista. Es que este combate fue regido bajo las normas de la World Pugislim Comission ya que la Federación Argentina de Box se negó a otorgarle la licencia ya que necesita 40 peleas como aficionado para que esto ocurra.

Facundo Simal, su entrenador, fue crítico con la FAB. "No se dan cuenta que el boxeo argentino necesita tipos como Pablo. Mirá el show que hizo hoy. Hasta lograría que los chicos quieran comenzar a boxear", sentenció el entrenador de Migliore que espera volver al ring en el corto plazo, aunque es poco probable que la FAB le otorgue su licencia.