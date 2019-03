Migliore se las agarró con los de River: "Metete la copa donde quieras"

Al ser consultado por todo lo que se vivió el año pasado en la histórica final entre River y Boca, el ex futbolista Xeneize cargó fuerte contra el club de Núñez y contó qué hubiera hecho si formaba parte del plantel. "Si yo hubiese sido jugador en ese momento, agarro el bolso y me voy a casa", indicó para luego ampliar: "No hubiera jugado. Metete la copa donde quieras. Primero estoy yo y mis compañeros, después vemos qué pasa", disparó.

Por último, le apuntó al presidente de River por las declaraciones en la previa del duelo en Madrid: "D'Onofrio no tuvo vergüenza. Salió a hablar cosas y después tuvo que pedir disculpas. No está bien eso".

