Mirá lo que dijo Gallardo luego de la caída del Millo en Miami

El entrenador de River Plate Marcelo Gallardo , expresó este domingo que está "más interesado" en saber cómo sus jugadores asimilan los trabajos de pretemporada antes que el triunfo luego de la caída ante Independiente Santa Fe, de Colombia, por 2-1 en Estados Unidos."Obviamente siempre me gusta ganar, pero ahora estoy mas interesado en saber cómo asimila el proceso de trabajo de pretemporada el equipo y hoy nos soltamos durante el partido", manifestó Gallardo en conferencia de prensa.El DT de River admitió que sus dirigidos "no empezaron bien" el primer partido amistoso del año, pero que mejoraron con el correr de los minutos."Es lógico porque estamos en proceso de preparación. Lo importante es que se mostraron algunas cosas de las que pretendemos", apuntó el "Muñeco".Gallardo evaluará las condiciones físicas los refuerzos Franco Armani y Lucas Pratto de cara a los próximos compromisos, entre ellos, el primer Superclásico ante Boca del domingo 21 de enero."La situación de Pratto y de Armani la irá marcandon ellos según vayan asimilando el trabajo. De acuerdo a eso decidiremos lo minutos que estarán en cancha", señaló el ex volante de River.Por último, Gallardo expresó satisfacción por los regresos de Lucas Martínez Quarta y Camilo Mayada quienes cumplieron la suspensión por dóping impuesta por Conmebol: "pudieron sumar minutos después de siete meses que no les permitieron hacerlo. Me pone muy contesto que estén, sólo ellos saben lo que sintieron al volver".