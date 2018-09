Mirá quién quiere que el Cholo dirija la Selección

Tras la salida de Jorge Sampaoli, Argentina está en la búsqueda de un entrenador que se haga cargo de la Selección y uno de los nombres que siempre suena es el de Diego Simeone . El que habló al respecto fue Gio Simeone, el hijo del Cholo.

"Como argentino, a todos nos gustaría que algún día mi papá dirija la Selección. Es un técnico que todos sabemos que tiene corazón, que hace motivar a todos los jugadores, les da vuelta la cabeza a sus dirigidos para que luchen, entreguen. Lo que se ve siempre en el Atlético", opinó Gio.

Y agregó: "Como hijo yo lo veo y sé que en algún momento va a pasar. En un futuro. Yo tengo ganas y es algo que puede llegar a pasar".

Con respecto a las dificultades que puede traerle a él, que recién está dando sus primeros pasos en la Selección, expresó: "Creo que sería muy difícil el vestuario. Para un técnico es más fácil, porque si haces goles te pone y si no haces, no. Para el jugador es más complicado. Estar en el vestuario y tener a tu papá ahí. Siempre puede pasar que alguno del grupo quiera hablar, que le haya molestado algo del técnico y lo quiera decir y que por eso me vayan alejando del grupo".

"Después sé que tiene razón, obviamente yo soy chico y tengo que seguir aprendiendo un montón y tengo que seguir mejorando para que algún día me pueda dirigir. Tengo que llegar a ser alguien importante y para eso tengo que seguir trabajando", confesó a propósito de las declaraciones del Cholo en la que hacía referencia al camino que aún tiene por delante el actual goleador de la Fiorentina.

Por último, lo definió como "uno de los mejores técnicos del mundo" y aceptó: "Como jugador me gustaría que me dirija".









Fuente: TNT Sports