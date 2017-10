¡Mirala vos! La hermanita de Messi se defendió de una conocida boti

Esta semana Lionel Messi estuvo en boca de todos, ya que el rosarino convirti贸 los tres goles que posibilitaron que la selecci贸n argentina clasifique al Mundial de Rusia 2018. Pero cuando todo era alegr铆a, Yanina Latorre no pudo con su genio y se trenz贸 con Mar铆a Sol Messi, la hermana del crack.

Finalizado el partido del martes, Mar铆a Sol escribi贸 en Twitter un mensaje dedicado a quienes criticaron a La Pulga antes del encuentro: "Sigan hablando, 3 besitos".

Gracias a Dios, no tenemos ese tipo de problemas en mi familia.. no tengo tu misma experiencia.

A pesar de tener un perfil baj铆simo, Mar铆a Sol decidi贸 no quedarse callada y contestarle a la participante del Bailando 2017 con un mensaje ir贸nico: "Gracias a Dios, no tenemos ese tipo de problemas en mi familia.. no tengo tu misma experiencia".