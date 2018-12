Momentos decisivos en el básquetbol sureño

Tanto el torneo de primera como el de maxi básquet organizados por la Asociación Sanrafaelina de básquetbol "Rodolfo Iselín" han ingresado en el tramo final. En ambos casos se espera una apasionante definición.

Primera división

Los cuartos de final se han dispuesto de la siguiente manera: 1ro vs. 8vo, 4to vs. 5to, 2do vs. 7mo y 3ro vs. 6to.

La localía le corresponderá al equipo mejor ubicado en la tabla de posiciones de la fase regular.

Martes 11: 22 hs: Deportivo Argentino vs. UTN

Miércoles 12: 22.30: Ferro Carril Oeste (General Alvear) vs. Tenis Club

Domingo16: 19 hs: Deportivo Malargüe vs. Ateneo

Domingo 16: 20 hs: Huracán vs. Pilares

La serie de play off será el mejor de tres cotejos, programados de la siguiente manera: martes 18, jueves 20, sábado 26.

Finales: miércoles 26, viernes 28, sábado 29

Maxi básquet

El segundo certamen oficial de la temporada denominado "Roberto Farré" se definirá mediante un triangular.

Vale señalar que todos los partidos se jugarán en el estadio "Rafael Pescara" ubicado en Rodolfo Iselín y Belgrano.

Miércoles 12: 22 hs: Deportivo Argentino vs. Huracán

Viernes 14: 22 hs: Huracán vs. Bowen

Domingo 16: 20 hs: Deportivo Argentino vs. Bowen