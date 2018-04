Mora se cruzó con Pinino Mas: la respuesta del jugador de River, tras la polémica

Hace poco menos de un año, cuando el diagnóstico de la lesión de Rodrigo Mora era incierto, Oscar Pipino Mas preocupó al mundo del fútbol con una polémica declaración: "Mora tiene cáncer de costilla".

Sus palabras cayeron como una bomba en River y, fundamentalmente, en el seno de la familia de Mora que desconocía esto.

El delantero uruguayo, junto a los médicos millonarios, se encargaron en su momento de llevar tranquilidad desmintiendo a Mas pero jamás olvidará el mal momento que pasó.

Meses después, Mora reconoció, en diálogo con Clarín, que se cruzó con Mas en el club: "Las vueltas de la vida me pusieron cara a cara con él. Pero qué le podía decir a una persona que se encargó de dañar a mi familia y a mí. Me pidió disculpas, pero me causó un dolor muy grande. Me dolió más que nada por la preocupación que le generó a mi familia. Pero hoy estoy adentro de la cancha y a esa persona es una a las que les estoy cerrando la boca".

"Lo que más sufrí es cuando se dijo que tenía cáncer en una costilla", afirmó Mora respecto de aquellos tiempos complicados, alejado de las canchas. "En ese momento me dolió porque me llamó toda mi familia. Y mi papá, llorando, diciéndome: '¿Qué es lo que tenés? Decime la verdad'. Y le decía que era mentira", reveló.