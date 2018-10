Munición gruesa de Gigliotti contra el VAR

Varios días después de la eliminación de Independiente de la Copa Libertadores, en una llave más que polémica ante River, Emmanuel Gigliotti explotó contra el VAR, y dejó entrever que a la final de ese torneo llegarán los que ese sistema de videoarbitraje "tenga ganas".

"Para mí, lo digo sin llorar, van a llegar los dos equipos que el VAR tenga ganas. Lo que pasó en la cancha de River fue preocupante. Antes nos habían dado una charla y nos dijeron que las 16 cámaras del VAR iban a ser las de la televisión. Todos saben que la jugada merecía una revisión. Y ni se acercó el referí. Me da desconfianza", sostuvo sobre el penal que Javier Pinola le cometió a Martín Benítez, y que el árbitro brasileño Anderson Daronco ignoró.

En diálogo con Radio La Red, agregó: "Me suena raro que te hablan de la transparencia que va a dar el VAR. Cuando no se van a a analizar esas jugadas te quita ese pensamiento de transparencia".

Por otro lado, se refirió a su presente en Independiente, donde no es titular inamovible pese a ser uno de los goleadores de la Superliga, con 6 conquistas.

"Me molesta no jugar. Siempre que no se juega. La calentura existe, pero es un momento nada más. Mi sensación es que a veces necesito saber si voy a jugar un tiempo antes para procesarlo de manera distinta. En la charla técnica, antes del partido con River, me enteré que no jugaba. El técnico siempre confirma el equipo en el hotel, dos o tres horas antes de ir a la cancha. Hay partidos en que te dan un plus, y Libertadores los querés jugar", manifestó el apodado "Puma".

En ese sentido, sobre las decisiones de Ariel Holan, aseguró: "Yo no pondría al banco a un jugador que es goleador. Pero las decisiones a veces pasan por algo táctico".