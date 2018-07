Hristo Stoichkov, el legendario ex jugador búlgaro, fue muy duro al opinar sobre la Selección argentina.

"El equipo dependía solo de Messi. Esa Selección fue de peor en peor. Hay grandes jugadores sin compromiso. Como si no supieran que esta era la última oportunidad. No es por culpa siempre de Messi. Argentina tenía todo para ganar y ha hecho todo para perder", sostuvo el ex delantero de Barcelona.

"Menos mal que yo no estaba en ese seleccionado. Hubiese hecho mucha limpieza. Siempre carga uno (Messi) y hay otros que se esconden. Nadie ayudó a Messi, no hay sangre. Es fácil cargar contra Messi, Mascherano o el arquero. Pero Sampaoli se equivocó en algunas cosas, la federación también", disparó Stoichkov.