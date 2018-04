Nalbandian sufrió un aparatoso vuelco y su auto quedó destrozado

Embed #RallyTafiDelValle El vuelco de David Nalbandian en el Rally Argentino, sin consecuencias físicas pic.twitter.com/i9BEXfEvSH — Claudio D. Legnani (@claulegnani) 8 de abril de 2018

nalbandian1.JPG

nalbandian2.JPG

El cordobés David Nalbandian protagonizó un impactante vuelco en el Rally de Tafí del Valle que no tuvo consecuencias físicas graves para él ni para su copiloto Ignacio Prieto.El ex tenista volcó durante la séptima etapa entre la ruta 325 y El Rincón y debió abandonar la competencia.El video que publicó la cuenta oficial del Rally Argentino muestra que su auto Chevrolet Onix mordió la banquina en una curva, dio cuatro vuelcos y terminó con la trompa destruida al costado de la ruta.Nalbandian y Prieto no sufrieron heridas de gravedad y están fuera de peligro.Con la baja de Nalbandian, el piloto tucumano Gerónimo Padilla pasó al segundo lugar por detrás del líder, el puntano Miguel Baldoni.