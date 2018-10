Neri Cardozo estalló por no jugar

El mediocampista de Racing Club Neri Cardozo anunció este martes que si se mantiene fuera del equipo que lidera la Superliga tomará una decisión "a fin de año", a pesar de que tiene contrato con el club de Avellaneda hasta junio de 2020.

"Si sigo sin jugar, tomaré una decisión a fin de año. Yo cuando me propusieron venir a Racing no lo dudé ni un minuto, pero a esta altura hay muchas cosas para rever", dijo el volante por Radio Rivadavia.

neri2.jpg





Cardozo fue uno de los puntales de Racing en el semestre anterior, pero desde que el equipo quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores de América ante River Plate dejó la titularidad y no la volvió a recuperar.

"Con River por la Copa Libertadores no jugué bien, todo jugador quiere jugar y trato de mejorar día a día para volver a jugar. A nadie le gusta estar relegado, me pone de mal humor", admitió.

neri1.jpg





Y siguió: "No me sentaría a escuchar ninguna propuesta porque yo elegí estar en Racing. Me gusta la gente, el club y no me iría a otro equipo argentino".

"Hablé con el Chacho (Coudet) y le dije que yo me tomo muy a pecho no jugar, el día que no sienta eso me quedo en casa con mis chicas", resaltó.