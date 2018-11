Neri Espinosa quiere reaparecer ante Guillermo Brown

Neri Espinosa dejó atrás el desgarro que sufrió en el bíceps femoral derecho distal y comenzará este lunes a trabajar a la par de sus compañeros.

El volante sanrafaelino tiene el deseo de reaparecer en el próximo compromiso de Gimnasia que será el domingo 25 cuando reciba a Guillermo Brown de Puerto Madryn.

"Me siento bien y he hecho la recuperación como me han dicho", dijo el futbolista mensana al tiempo que comentó que quiere volver lo cuanto antes: "estoy trabajando firme en lo físico y espero poder estar en el próximo partido".

Sobre su recuperación contó: "Llevo 36 días y estamos tratando de cumplir con los días pactados, respetando lo que los médicos dijeron que era lo mejor".

Y agregó: "El lunes voy arrancar a la par del plantel".

Por último, Neri hizo referencia a lo difícil que se le hizo no poder estar con sus compañeros: "Me cuesta mucho ir a la cancha y ver los partidos de afuera sin poder dar una mano. No estoy acostumbrado a estar lesionado".

Gimnasia recibirá el próximo domingo a las 17.30 a Guillermo Brown de Puerto Madryn por la 11ra. fecha del Nacional B.





Fuente: Diario UNO Mendoza