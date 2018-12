Estaba feliz, exultante, como si volver a su casa fuera algo poco común. "Newell's me extrañaba y yo extrañaba a Newell's, eso es algo que no tiene precio", lanzó Maximiliano Rodríguez en medio de la conferencia de prensa que ofreció este mediodía en el Coloso, en la que habló largo y tendido sobre su ansiado y esperado retorno.

"Volver era una cuenta pendiente y retirarme con esta camiseta era algo por saldar. Con el hincha tenemos un cariño mutuo, Newell's me extrañaba a mí, yo extrañaba a Newell's. Eso no tiene precio", dijo la Fiera en su primer contacto con la prensa desde que volvió al club rojinegro. Respondió todas las preguntas y se explayó sobre gran cantidad de temas.

Consultado sobre cómo se encontraba emocional y físicamente, señaló: "Físicamente es una realidad, ya no tengo 20 años. Cumplo 38, pero vengo a sumar. Lo más importante era que yo estuviera en mi casa. En otro momento me tocó irme, ahora me toca volver. Pero siempre la institución es lo más importante, los jugadores pasan, los dirigentes pasan. Hay que tratar de aportar lo mejor. Lo hice cuando estuve afuera, lo hice cuando estuve acá".

No dudó en dar cuenta de cuáles fueron los motivos de su regreso. "Mis cosas personales las reservo y no las hablo con nadie. Me da risa cuando dicen que hablaron con allegados y tiran información sobre mí. Yo sólo sé lo que pienso y lo que va a pasar", comentó con una sonrisa dibujada en los labios.

maxi01.png Maxi Rodríguez dijo que volvió porque Newell`s lo extrañaba y él extrañaba a Newell's.



"En Peñarol me trataron de manera impresionante, tengo sólo palabras de agradecimiento a la gente y a mis compañeros. Pero a veces uno se deja llevar por los sentimientos y acá estamos. En este caso lo tenía hablado con Cristian (D'Amico, el vicepresidente rojinegro). Ayer salió todo a la luz y hoy estamos acá", añadió.

Sobre el contrato que firmó con el club, explicó: "Lo importante es que yo pueda seguir jugando hasta que pueda estar en un campo de juego. El contrato puede ser por un año o un año y medio. No sé, no creo que sea lo importante".



No le escapó a hablar de las informaciones cruzadas que circularon sobre su continuidad y su partida -lo que finalmente pasó- del club de Montevideo. "Tenía claro que iba a terminar con la camiseta de Newell's. Tenía todas las chances de seguir en Peñarol. Pero cuando uno se deja llevar por los sentimientos como aquella vez que me tocó volver eso pesa más", aclaró.

Frente a la pregunta sobre cuál de los dos retornos le pesó más, indicó: "Cuando tuve que volver la primera vez también se peleaba el descenso y eso no es fácil. Hoy el club pasa por un momento complicado con el promedio pero que venga Maxi no significa que venga el salvador,. Yo sólo quiero ser útil al equipo. Pensé que no me iba a poner nervioso por esta vuelta, pero me equivoqué".

La disputa del clásico ante Central el próximo 10 de febrero, en la tercera fecha de la Superliga, fue una consulta obligada. Allí Maxi reflexionó: "No me puse a analizar el fixture, por estos días pensaba en otra cosa. Son lindos partidos para jugar, los queremos ganar siempre y ese es un partido especial en el arranque del torneo".

goles de Maxi en Peñarol 15 goles en 49 partidos oficiales con la camiseta de Peñarol